Utrechtse fotografe Anna vlucht voor bosbranden in Portugal

De Utrechtse fotograaf Anna van Kooij (39) beleefde hachelijke momenten in Portugal. Ze wilde foto’s maken van zwartgeblakerde bomen, maar werd plots omringd door bosbranden. ,,Telkens als ik dacht dat ik de zwarte rookwolken achter me liet, zag ik ze plots weer links of rechts. Terplekke ontstonden steeds weer nieuwe branden en ik had geen idee of ik de goede kant opreed. Dat was het aller-engste.”