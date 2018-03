Utrechtse verdachte (24) opgepakt voor liquidatie Martin Kok

Hij zat al vast voor een ander misdrijf in de gevangenis van Alphen aan den Rijn en heeft in zijn cel de nieuwe beschuldiging ontvangen. De verdachte was al bij de recherche in beeld uit het naar de liquidatie lopende onderzoek voordat de getuigenissen van de nieuwe kroongetuige Nabil B. bekend werden.

Ex-crimineel Martin Kok, die zelf straffen uit zat voor twee levensdelicten, was de uitbater van het opzienbarende misdaadblog Vlinderscrime.nl - een voortzetting van het escortbureau Vlinders Escort dat hij al vanuit de gevangenis uitbaatte.

Op zijn misdaadwebsite publiceerde hij elke gerucht dat hem vanuit het criminele milieu ter ore kwam, zonder het te checken, zonder namen af te korten en het liefst gecombineerd met foto's van verdachten, slachtoffers of criminelen die hij op eigen houtje beschuldigde.

Taghi

Hij had zich ook de woede op de hals gehaald van de volgens de onderwereld en justitie levensgevaarlijke crimineel Redouan Taghi (40) uit Vianen - die sinds deze week op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst op grond van met name de getuigenissen van de vrijdag gepresenteerde kroongetuige Nabil B. uit Utrecht.

Kok won een proces dat Taghi's advocaat Inez Weski tegen hem had aangespannen vanwege zijn publicaties over een reeks liquidaties die Taghi zou hebben gepleegd. Hij hield er rekening mee dat hij in opdracht van Taghi zou worden doodgeschoten.

De misdaadblogger was al doelwit van zeker drie aanslagen voordat hij uiteindelijk door één schutter werd doodgeschoten in de Opel Corsa van zijn vader, op de parkeerplaats voor het Larense bordeel.

Beschieting en een bom

In november 2015 waren 's nachts zijn auto en huis beschoten in Amsterdam-Nieuw-West, door twee Amsterdams-Marokkaanse twintigers uit De Pijp, die daarvoor zijn veroordeeld.

Op zaterdagavond 2 juli 2017 trof Kok een bom onder zijn auto die stond geparkeerd voor restaurant Klein kalfje op de rand van Amsterdam en Amstelveen, waar Kok had gegeten. Die bom was zo krachtig dat behalve Kok waarschijnlijk vele doden en gewonden zouden zijn gevallen op het terras en in het restaurant als die zou zijn geëxplodeerd.

De vooravond voor zijn dood op 8 december probeerde een man hem in de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid dood te schieten toen hij met een mogelijke adverteerder een hotel verliet. Waarschijnlijk diezelfde man kwam later bij de seksclub uit de bosjes en liquideerde hem alsnog.

Anouar B.

Eerder was ondermeer Anouar B. in beeld gekomen voor het plaatsen van de bom onder koks auto bij Klein Kalfje, maar justitie had te weinig bewijs om hem vast te houden.

Inmiddels zit B. in Marokko vast op verdenking van betrokkenheid bij de geruchtmakende schietpartij waarbij op een terras in Marrakech per ongeluk de zoon van een vooraanstaande rechter werd geliquideerd, volgens bronnen binnen justitie en in het criminele milieu ook in opdracht van Ridouan Taghi.