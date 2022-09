UWV ontdekt bijna 100 gevallen van uitkeringsfraude door Slowaakse uitzendkrachten

In totaal gaat het om 200.000 euro aan verstrekte uitkeringen. Van de 94 zaken die het UWV tot nu toe onderzoekt heeft het in 69 gevallen de uitkering stopgezet of op tijd tegengehouden.

De mogelijke fraude werd opgemerkt door verzekeringsartsen van het UWV die in korte tijd een opvallende stijging zagen van ziektewetuitkeringen die toegekend werden aan mensen met een adres in Slowakije. Normaal gesproken zijn dat er per jaar namelijk niet zoveel.

Documenten vervalst

De uitzendkrachten gaven volgens het UWV bij hun ziekmelding ook opvallend vaak dezelfde oorzaak. In negen gevallen is er hard bewijs dat er medische documenten zijn vervalst. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om gefingeerde verklaringen van artsen in het buitenland. Uit onderzoek blijkt dat deze artsen de patiënten niet kennen en ook geen verklaring hebben afgegeven’’, aldus het UWV, dat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd en of het mogelijk om georganiseerd misbruik gaat.

De uitvoeringsorganisatie legt uit dat mensen die een ziektewetuitkering krijgen niet per se in Nederland hoeven te verblijven. Het is dus wettelijk toegestaan om de uitkering mee te nemen naar het buitenland. ,,EU-burgers die een ZW-uitkering in hun woonland ontvangen, moeten - net als iedereen die een uitkering aanvraagt - voldoen aan de daarbij geldende voorwaarden en verplichtingen.’’