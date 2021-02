Vader bedankt zorg met 455 doosjes Merci: ‘Laura kreeg 19 jaar lang warmte en liefde hier’

DEURNE - Afgelopen december overleed Laura Kessels plotseling op 25-jarige leeftijd. Ze woonde in zorgcentrum Het Rijtven van ORO in Deurne. Ondanks het verdriet waar vader Geert mee kampt, bedankt hij met een presentje alle 455 medewerkers voor negentien jaar toewijding.

Geert Kessels uit Sittard bedacht een originele manier om alle medewerkers van Het Rijtven dank te zeggen. Hij kocht maar liefst 455 doosjes Merci en liet de voorkant bedrukken met een foto van zijn overleden dochter. Vrijdagmiddag overhandigde hij de bedankjes aan wijkmanager Lonneke Zwanenberg van ORO.

Fotocollage

‘Een kippenvelmoment’ noemt zij het. „We krijgen wel ooit bedankjes, maar dan op kleine schaal. Dit gebaar is vrij uniek. Geert Kessels heeft voor iedereen op Het Rijtven, van keukenmedewerker tot woonbegeleider, een presentje.” Maandag worden de cadeautjes verdeeld over alle medewerkers. Het huis waar Laura woonde, krijgt nog een extraatje in de vorm van een fotocollage. Hierop staat een foto van Laura op 6-jarige leeftijd, een recente foto plus de tekst die Kessels schreef voor het inschuifvelletje in ieder doosje.

Die tekst begint met ‘Lieve, lieve zorgmedewerker’ en roemt vooral de warmte, liefde en aandacht die Laura vanaf het begin ontving. Kessels: „Laura had vanaf haar geboorte het Pitt-Hopkins syndroom, een aandoening van het zenuwstelsel, hierdoor raakte ze steeds verder achterop in haar ontwikkeling. Mijn ex en ik hebben tot haar vierde voor haar gezorgd. Toen dat te zwaar werd, ook voor de rest van ons gezin, is ze uit huis gegaan.”

Quote Ik heb weleens overwogen om haar over te plaatsen naar een instelling dichterbij. Maar uit gesprekken bleek dat niemand kon tippen aan Het Rijtven Geert Kessels

Het eerste jaar woonde Laura op een andere locatie, maar vlak voor haar zesde kon ze terecht op Het Rijtven en ze is daar nooit meer weggegaan. „Toen ik in Den Haag woonde, en ieder weekend vijf uur op en neer reisde om bij mijn dochter te kunnen zijn, heb ik weleens overwogen haar over te plaatsen naar een instelling dichterbij. Maar ik sprak soms met ouders van kinderen met hetzelfde syndroom en dan bleek toch dat niemand kon tippen aan Het Rijtven.”

Zelf een lepel in haar mond steken

De Sittardenaar was vanaf dag één enthousiast over het Deurnese woonzorgcentrum. „Ze gaan echt uit van de behoeften van de cliënt. Zelfs toen er door bezuinigingen minder mensen en middelen beschikbaar kwamen, bleef de kwaliteit van de zorg hoog.” Voor Kessels voelde het als een samenwerking. „De medewerkers leerden Laura nieuwe dingen, zoals zelf een lepel in haar mond steken, en dan hielpen ze mij hoe ik dit met haar kon oefenen.”

Manager Zwanenberg noemt Kessels ‘een betrokken ouder die samen met ons het beste wilde voor zijn dochter’. „De deur staat hier altijd voor hem open. Ik hoop, en ik denk velen met mij, dat hij af en toe nog eens een kop koffie komt drinken.” Die uitnodiging neemt Kessels graag ter harte. „Het is zo’n vreemd gevoel dat de zondagen dat ik hier naartoe ging, nu leeg zijn. Ik ga zeker nog komen om met de mensen te praten en ook om Laura te herdenken.”