Vader bitcoin family: Dit is een emotionele achtbaan

Hij zou liegen als hij zei dat hij zich geen zorgen maakt over de koersval van de bitcoin. Maar Didi Taihuttu, vader van het gezin dat afgelopen najaar hebben en houwen verkocht en de opbrengst volledig in cryptomunten stak, wanhoopt niet. ,,We kijken naar de lange termijn.”

Hoe het ook afloopt, de familie Taihuttu – waartoe naast vader Didi (39) ook moeder Romaine (39) en dochters Joli (12), Juna (10) and Jessa (7) behoren – maakt er in elk geval een mooi avontuur van. Ze leven tegenwoordig als digitale nomaden, en trekken in die hoedanigheid de wereld over. Momenteel verblijven ze met zijn vijfjes in Ko Phangan in Thailand, in een resort met gelijkgestemden; dertig gezinnen met in totaal zeventig kinderen.

Wie even de moeite neemt om de filmpjes te bekijken die ze vanuit daar het net op gooien, ziet een en al zorgeloosheid. Witte stranden, een blauwe zee, full moon party’s en een stralende zon: word daar maar eens ongelukkig van.

Maar er moet ook geld verdiend worden, natuurlijk. Dat doet het gezin onder meer door te handelen in cryptovaluta en dat gaat vooralsnog prima, zegt Didi. ,,De markt is mooi. Het gaat flink op en neer, dus dan valt er veel te verdienen. We gebruiken 20 procent van ons vermogen om mee te handelen, de overige 80 procent staat vast."

Op en neer

Maar: de laatste weken gaat het een stuk minder op dan neer. De meeste cryptomunten verloren sinds hun hoogtepunt in december ongeveer de helft van hun waarde. De afgelopen week was voor de bitcoin zelfs de slechtste week sinds 2013. En dat doet pijn, wanneer je op de camping bent gaan wonen om je complete vermogen in digimunten te kunnen steken.

In september verkocht de familie Taihuttu het huis in Venlo – vraagprijs drie ton – en ook nog wat andere bezittingen. Het gezin zegt ‘een paar ton’ in digitale munten te hebben geïnvesteerd. Met die portefeuille maakten ze de enorme hausse van de laatste maanden van 2017 mee: in drie maanden tijd werd de bitcoin zes keer zoveel waard. Maar nu lijkt de weg naar beneden ingezet.

,,Ik kan proberen heel stoer te zeggen dat het me niets doet”, zegt Didi vanuit Thailand. ,,Maar het is een emotionele achtbaan. Ook omdat we inmiddels toch een zekere bekendheid genieten. Als wij zeggen dat cryptomunten de toekomst hebben, heeft dat misschien ook anderen aangezet om ze te kopen. Je wilt niet dat die hun geld verliezen.”

Groen

Toch is het geloof in de munten bij Taihuttu nog steeds groot. ,,Ik denk dat dit een tijdelijke dip is, je ziet het de afgelopen jaren telkens gebeuren in januari. En ik denk nog steeds dat blockchain-technologie de toekomst is van ons geld. En we staan nog steeds in het groen.”

Mocht het uiteindelijk verkeerd aflopen, dan is dat voor Taihuttu ook geen drama, zegt hij. ,,Dan hebben we niets meer en gaan we gewoon weer aan het werk. Het is nooit ons doel geweest om hier rijk mee te worden. Als we verliezen, verliezen we het.”