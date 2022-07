Vader boos om poster van blote vagina bij kindervoorstelling: ‘Papa, niet kijken’

Op de posters, die voor de meeste mensen op ooghoogte hingen, was een naakte geschilderde vrouw te zien die met haar benen wijd op bed ligt. Haar vagina en een borst zijn zichtbaar. De afbeelding op de poster is een kopie van L’origine du Monde , het bekende schilderij van Gustave Courbet. ,,Ik begrijp dat we in een open maatschappij leven en dat dit soort posters er mogen zijn, maar kom op, gebruik je verstand. Dit hoort niet bij een theater voor kindervoorstellingen. Het is choquerend en totaal niet relevant voor het jonge publiek”, vindt de vader.

De ontstemde vader nam geen genoegen met de reactie die hij bij de theatertent kreeg en heeft de dag daarna zijn beklag gedaan bij de directie. Na vier dagen had hij nog geen reactie en besloot hij naar de krant te stappen. ,,Over grensoverschrijdend gedrag gesproken, ze steken hun kop in het zand.”

Weggehaald

De Parade laat in een reactie aan deze krant weten op de hoogte te zijn van de kwestie. ,,We hebben het zelf niet als aanstootgevend ervaren”, legt een woordvoerder uit. ,,We vinden het vervelend dat andere mensen dat wel zo hebben ervaren. Dus in de toekomst zullen we er rekening mee houden. De voorstelling in Den Haag is nu weg, maar bij de kindervoorstellingen in Utrecht en Amsterdam worden de posters afgeplakt of weggehaald.”