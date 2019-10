Vader en zes kinderen schuilen jaren in kelder in Drenthe, wachtend op einde der tijden

RTV Drenthe meldt dat het gezin zichzelf in leven hield met een groentetuin en een geit. Een buurman dacht dat er alleen een man in de boerderij woonde. Het gezin is door de politie meegenomen en naar een recreatiepark gebracht. De kinderen zouden geen idee hebben gehad dat er nog andere mensen op de wereld bestonden. Op het terrein liepen alleen een paar ganzen en een hond.

De politie in Drenthe heeft inmiddels bevestigd dat het gezin is aangetroffen en dat gisteravond een onderzoek is begonnen. Het terrein rond de boerderij is afgesloten. Onduidelijk is waar de moeder van het gezin is. Er wordt rekening mee gehouden dat ze is overleden en mogelijk bij de boerderij is begraven. ,,We hebben nog veel onbeantwoorde vragen”, aldus de politie.