Vader 'Meisje Nulde' wil spreektijd tijdens hoger beroep

Goederentrein met LPG ontspoord in Zeeland

1:12 Bij Nieuwdorp in Zeeland is gisteravond een goederentrein ontspoord. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt naar de Frankrijkweg, waarbij de omgeving is afgezet. Daar is één van de twintig wagons van de trein op zijn kant gevallen en één wagon naast het spoor gelopen.