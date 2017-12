Vader Nouri: Hij lachte toen we een bal in zijn handen legden

VideoWe blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. We starten met Abdelhak Nouri. Het drama dat de jonge voetballer in juli van dit jaar trof, verbroederde voor even héél Nederland. Hoe ging het daarna met het Marokkaanse supertalent van Ajax?

Volledig scherm Abdelhak Nouri © ANP In de slaapkamer van Abdelhak Nouri (20) ligt alles er nog precies zo bij, als op de dag dat hij met Ajax op trainingskamp naar Oostenrijk vertrok. Alsof zijn ouders hem elk moment terug verwachten en zijn jeugdige onbevangenheid weer bezit neemt van het huis.



Maar sinds dat dramatische moment in een oefenwedstrijd, toen hij in elkaar zakte en op het veld gereanimeerd werd, ligt Nouri in een ziekenhuis. Zijn hersenen zijn door zuurstoftekort ernstig en blijvend beschadigd. Hij ligt al maanden onveranderd in een laagbewuste toestand in bed.



,,Ik vind het heel moeilijk om erover te praten’’, vertelt vader Mohamed Nouri. ,,We durven bijna niet zijn kamer in te gaan. We hebben niks veranderd. Alles is nog hetzelfde.’’

Volledig scherm De vader van Abdelhak Nouri bedankt de fans voor hun komst bij het huis van de Ajacied. © ANP

Vermoeid

Volledig scherm Mohammed, de broer van Abdelhak Nouri, hangt zichtbaar aangeslagen uit het raam van het huis van de Ajacied. © anp Volledig scherm De vader van Abdelhak Nouri komt aan bij het huis. © anp Vader Nouri oogt vermoeid. Hij slaapt slecht, vertelt hij. Bijna dagelijks pendelt hij heen en weer tussen hun huis in Amsterdam-Geuzenveld en het ziekenhuis waar zijn zoon op een verpleegafdeling ligt.



Deze miezerige doordeweekse ochtend is een van de spaarzame momenten dat hij even thuis is. Vijf maanden geleden, op nagenoeg dezelfde plek, speelde hij de hoofdrol op een iconische foto. Gekleed in een wit overhemd torende hij door het open dak van een witte Mercedes boven een menigte van een paar duizend supporters uit. Met de armen gekruist op zijn borst, zijn betraande gezicht gericht naar de hemel. ,,Appie houdt van jullie allemaal…’’



Fanatieke Ajax-supporters ontstaken vuurwerk en fakkels. Er werd gezongen, geklapt, gehuild en gebeden. In een kakofonie van geluid liepen de Ajax-spelers door een haag van mensen naar het huis van Nouri.



Honderd meter van het huis ligt het voetbalpleintje waar Nouri zichzelf kroonde tot de ‘Koning van Geuzenveld’. Nouri de straatvoetballer, het lefgozertje, maar alom geprezen als voorbeeld-Marokkaan. Altijd beleefd, sociaal en vrolijk. Kleine kinderen uit de buurt lopen huilend op straat. Appie voetbalde nog geregeld met ze. ,,Hij was in de hele wereld geliefd’’, zegt zijn vader. ,,Daarom is het zo moeilijk te geloven dat juist hèm dit overkomt.’’

In elkaar gezakt

Volledig scherm Ajax-speler Abdelhak Nouri ligt op de grond tijdens het oefenduel met Werder Bremen waar hij last kreeg van hartritmestoornissen. © ANP Zaterdag 8 juli 2017. Het is de laatste dag van het het trainingskamp in het Oostenrijkse skidorp Hippach. Omgeven door groene Alpenweiden speelt Ajax in het knusse Lindenstadion een oefenwedstrijd tegen het Duitse Werder Bremen.



In de tweede helft stuurt trainer Marcel Keizer Nouri het veld in voor Hakim Ziyech. Werder buigt een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong.



Het gebeurt na precies 71 minuten en 47 seconden. Zonder een bal of andere speler in de buurt zakt Nouri in elkaar. Daley Sinkgraven gebaart direct dat er verzorging nodig is.



Zeven seconden later legt de scheidsrechter het spel stil. Twaalf seconden daarna is Ajax-fysiotherapeut Ronald Vermeer bij de speler. Hij tikt op de wangen van Nouri, die op zijn rug ligt en onrustig ademt. Zijn lippen bewegen zachtjes, de ogen lijken weg te draaien. ,,Ik kan niks meer met mijn benen’’, zou hij nog hebben gezegd.

Paniek

Volledig scherm © ANP Clubarts Don de Winter spoedt zich het veld in. Ze draaien Nouri op zijn rechterzij en proberen zijn ingeslikte tong eruit te halen. Voor het eerst is er paniek op de gezichten. Spelers van Werder roepen met armgebaren om medische hulp. Klaas-Jan Huntelaar geeft aan dat Nouri dreigt te stikken.



Eerst komen twee EHBO’ers met een defibrillator (AED) het veld op. Na 3 minuten komt er een brancard. Na ruim 8 minuten komt er een ambulance op het velld en worden in allerijl schermen om Nouri heen geplaatst, en wordt een parasol opengeklapt.



Alle spelers staan inmiddels langs de zijlijn. Verbijsterd, ontredderd. Sommigen slaan vertwijfeld de handen op het hoofd of voor hun gezicht. Anderen vouwen de handen om te bidden.



De stilte wordt doorbroken door het geluid van een traumahelikopter die op het veld landt. Nouri wordt overgebracht naar het universiteitsziekenhuis in Innsbruck, de plek waar in 2012 prins Friso in een comatueuze toestand werd opgenomen. Clubarts De Winter informeert de selectie dat de speler door hartritmestoornissen onwel is geraakt. Zijn hart klopt weer, maar de artsen houden hem in slaap. De familie Nouri vliegt direct naar Oostenrijk.

Appie’ 4-ever

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Het voetbalpleintje bij zijn huis, oorspronkelijk vernoemd naar oud-Ajacied Nigel de Jong, is al snel na het drama omgedoopt tot het ‘A. Nouriplein’. Sindsdien hangt aan het hek achter het doeltje een meterslang spandoek met ‘Appie’ 4-ever’.



Daarnaast hangt een spandoek de wereldberoemde ‘hashtag’ (#Staystrongappie), zijn wereldberoemde rugnummer (‘34’) en een ‘dua’, een islamitische smeekbede. ‘Oh Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg. Genees. U bent de genezer. Er is geen genezing behalve uw genezing. Een genezing, die geen ziekte achterlaat.’



Aanvankelijk zijn de berichten hoopvol. „Uit de laatste onderzoeken blijkt dat Appie’s hart normaal (zelfstandig) functioneert en onbeschadigd blijkt te zijn,’’ meldt Ajax. „Dit zegt echter nog niets over zijn totale herstel, aangezien hij nog in slaap wordt gehouden.’’

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Nihil kans op herstel

Langzaam wordt Nouri uit zijn slaap gehaald, zodat ook zijn hersenen kunnen worden onderzocht. Ajax komt 13 juli met dramatisch nieuws: ,,Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is nihil.’’

Vrienden en buren zitten verslagen voor Nouri’s ouderlijk huis. Oudste broer Abderrahim komt af en toe naar buiten: ,,Als hij ooit nog bijkomt zou hij niet meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens iemand herkennen. Maar wij geven niet op. Het geloof leert ons te accepteren, dat God bepaalt, en wij bidden voor zijn herstel.’’

Die kleine Marokkaanse voetballer en ras-Ajacied verbindt en verbroedert heel Nederland in gezamenlijk verdriet. Grenzen vervagen, clubrivaliteit en supportershaat bestaan even niet. Deze zomer klinkt bij menig wedstrijd in binnen- en buitenland in de 34ste minuut applaus van de tribunes.

Knuffels

Nouri wordt overgebracht naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Buiten het ziekenhuis groeien twee hekken al snel uit tot een altaar vol bloemen, knuffels, sjaals, foto’s, kaartjes, vlaggen en shirts. In het midden staat een groot schaakstuk van een halve meter hoog: de koning.

Er klinkt kritiek op de hulpverlening. Is niet te lang gewacht met reanimeren? Het is een veel gemaakte fout op het sportveld dat te laat wordt gedacht aan hartfalen, zeggen deskundigen. Met de eerste focus op de ingeslikte tong gaat kostbare tijd verloren voor de reanimatie. Hoe langer de hersenen geen zuurstof krijgen, hoe groter de schade aan het brein. Ajax wil er niet op reageren.

Voor fysiotherapeut Ronald Vermeer is het extra beladen. Bij zijn vorige werkgever, FC Utrecht, maakte hij van dichtbij al twee drama’s mee. In 2005 overleed David di Tommaso in zijn slaap. En in 2011 was Vermeer op het veld toen Mihai Nesu tijdens de training na een botsing met Alje Schut een dwarslaesie opliep.

Volledig scherm Supporters van Valletta FC steunen Ajacied Abdelhak Nouri met een spandoek. © ANP Pro Shots

Hersenactiviteit

Begin september wordt Nouri opgenomen in een revalidatiecentrum, waar al eerder ‘wonderen’ zijn verricht door jonge comapatiënten weer bij bewustzijn te brengen. In dat centrum wordt geprobeerd de hersenactiviteit te stimuleren door patiënten te aaien en knuffelen, speldenprikjes te geven of met ijsblokjes over de huid te wrijven. Ze krijgen muziek te horen, foto’s te zien, smaaksensaties op de lippen en er wordt tegen hen gepraat.

De familie Nouri klampt zich vast aan kleine tekenen van bewustzijn. Als hij geluid maakt of beweegt. Ze zien dat hij reageert op hun stemmen en op Koranverzen. Opeens barst vader Mohamed Nouri in tranen uit. ,,Toen we een voetbal in zijn handen legden, zagen we een glimlach op zijn gezicht…’’

Kleine reacties

Volledig scherm © Pim Ras Op de Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax, horen ze de verhalen. Dat Ajax-trainer Keizer hem in het ziekenhuis bezocht, en Nouri zich even oprichtte en hem volgde met zijn ogen. Het zijn kleine reacies op emotioneel geladen informatie, zoals geluid, aanrakingen of visuele prikkels.



Nouri heeft een zelfstandige hartslag en ademhaling, maar er zit nog weinig leven in hem. Hij heeft zijn ogen open en lijkt rond te kijken. Maar de eens zo guitige blik is leeg en uitdrukkingsloos. Het jonge lijf, ooit zo sterk en topfit, ligt roerloos in bed. De benen en voeten bewegen soms, maar kunnen niet meer toveren met een bal.



Clubicoon Sjaak Swart kan het niet opbrengen om Nouri te bezoeken. Hij vindt het te confronterend om hem zo te zien liggen. Boezemvriend Donny van de Beek gaat wel geregeld langs.

Problemen

Het is wrang te constateren dat er weinig vooruitgang is. Doelgerichte communicatie en handelingen zijn nog niet mogelijk. Na een periode in het revalidatiecentrum wordt Nouri overgebracht naar een ‘gewone’ verpleegafdeling van een ziekenhuis. Er zijn problemen met zijn organen. Dat is een gevolg van de schade aan het brein, dat ook vitale functies als de longen, maag en darmen aanstuurt. Als het lichaam tegenstrubbelt, bemoeilijkt dat ook de kans op herstel van de hersenen.

Nouri heeft de slechtst denkbare vorm van hersenschade: door zuurstoftekort. Patiënten die lang zonder gerichte of succesvolle behandeling in een laagebewuste toestand blijven, lopen een groter risico vroeg te overlijden. Of ze blijven de rest van hun leven afhankelijk van hulp.

Maar er zijn ook hoopvolle voorbeelden, van mensen die weer bij bewustzijn komen. Nog steeds komen wildvreemde mensen spontaan aan de deur, om de familie Nouri moed in te spreken. ,,Er kwam een man die ooit in coma was geraakt. Hij vertelde dat hij nu weer zelf kan autorijden en een gezin heeft’’, vertelt vader Nouri. Daaraan klampt de familie van de Ajax-voetballer zich vast.

Volledig scherm Buurtgenoten voor het huis van Abdelhak Nouri in Geuzenveld. © anp

Bidden

Hij wil niet teveel kwijt over de toestand van zijn zoon. Zeker niet waar hij nu ligt. Het ziekenhuis moet geen bedevaartsoord worden van fans. ,,We zijn heel blij met alle steun, maar Abdelhak moet rust hebben.’’

Bidden en hopen, thuis en in het ziekenhuis. Meer kunnen ze niet doen, zegt Mohamed Nouri. Meer doen ze ook niet. Al vijf maanden lang. ,,Wij halen veel kracht uit ons geloof. Allah beproeft ons maar wij vertrouwen in Hem. Elke dag zit ik naast zijn bed en lees ik voor uit de Koran. Elke dag bidden we en blijven we hoop houden.’’