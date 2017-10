Vader omgekomen Sharleyne (8) eist rectificatie burgemeester

Gevraagd naar de dood van Sharleyne en een ander meisje uit de Drentse gemeente dat om het leven kwam door een aanrijding sprak hij over 'ongelukken'. De vader van Sharleyne is daar woest over, zegt zijn advocaat Sébas Diekstra. ,,Dit kwetst hem enorm. Hij heeft zich juist kapot gevochten om vervolging van de moeder af te dwingen voor de dood van Sharleyne en dan noemt de burgemeester het op tv een ongeluk. '' Het gerechtshof heeft justitie opgedragen de moeder te vervolgen voor de dood van het meisje. In eerste instantie had het Openbaar Ministerie besloten geen zaak tegen haar te beginnen.

Volgens Diekstra wil de burgemeester ,,zijn straatje schoonvegen''. De raadsman wijst erop dat tegen de gemeente nog een aansprakelijkheidsprocedure loopt omdat jeugdzorg volgens de vader heeft gefaald in het toezicht.



Een woordvoerster van de gemeente Hoogeveen spreekt dit tegen. ,,De woordkeus was wel ietwat ongelukkig'', erkent ze. ,,Hij bedoelde dat het ongelukkige zaken zijn. Er zit geen enkele bedoeling achter. Hij heeft in het interview ook gezegd dat nog steeds niet duidelijk is wat er precies is gebeurd met Sharleyne, maar dat deel van het gesprek is niet uitgezonden.''



Advocaat Diekstra neemt geen genoegen met deze verklaring en eist dat de burgemeester zijn woorden in het openbaar terugneemt.



Aanleiding voor het interview was de dood van een twaalfjarig meisje uit Hoogeveen. Ze werd zaterdagavond dood naar het politiebureau gebracht door een bekende van haar moeder. De man zit vast omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar overlijden.