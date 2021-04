Vader rijdt zoon (10) bij school aan, slachtoffertje zwaargewond

Het ongeluk gebeurde vlak voordat de lessen begonnen. De jongen kwam bij de aanrijding onder de auto terecht. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon niet in de buurt landen. Wel kon het Mobiel Medisch Team van de helikopter op de plaats van het ongeluk komen. Volgens schooldirecteur Vincent Brauns gaat het om een leerling uit groep 6, die met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werd overgebracht. ,,Zijn situatie is ernstig, maar stabiel”, zo laat hij weten. ,,Het is erg triest wat er is gebeurd.”

Slachtofferhulp

Voor kinderen, hun ouders en leerkrachten is Slachtofferhulp ingeschakeld. Ook is er volgens Brauns veel contact met ouders. ,,Iedereen is erg aangeslagen. Dat geldt zeker voor degenen die het ongeluk hebben zien gebeuren.” De Koningin Wilhelminaschool zegt ook contact te hebben met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.



,,Zo goed en zo kwaad als het kon, hebben we vanochtend toch geprobeerd les te geven. Toch hebben we in alle klassen aandacht aan het ongeluk besteed. Ze waren erg verdrietig, er was veel emotie. Daarom hebben we geprobeerd figuurlijk een warme deken om de kinderen heen te slaan.”



Brauns verwacht ook donderdag nog veel aandacht aan het ongeluk te besteden. ,,Weliswaar hebben de kinderen dan een nachtje geslapen, maar het is belangrijk om ook de dag erna in gesprek te blijven.”