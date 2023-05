Vage antwoorden doen buurt vermoeden dat opa 'Juupske' al lang in de vriezer lag

Burgemees­ter van Capelle sluit panden die doelwit waren van explosie

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel heeft per direct twee woningen in de Ericastraat, die in de nacht van zondag op maandag doelwit waren van een ontploffing, gesloten voor twee weken. ,,Hiermee wordt een mogelijke herhaling voorkomen en de veiligheid in de buurt gewaarborgd. De bewoners van beide panden verblijven inmiddels op andere adressen’’, schrijft de burgemeester.