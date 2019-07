‘Vakantie voor steeds meer Nederlanders te duur’

Net als vorig jaar gaat ruim een kwart van de Nederlanders dit jaar niet op vakantie. Maar waar in 2018 nog 54 procent van die mensen vanwege financiële redenen de koffers niet pakte, is dat in 2019 gestegen tot 64 procent. Zij kiezen ervoor om thuis te blijven, omdat op vakantie gaan te duur is.



Uit het onderzoek blijkt dat het vakantiegeld door de meeste mensen nog altijd het vaakst gebruikt waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan, nu is dat 18 procent. Nog eens 18 procent van de Nederlanders gebruikt vakantiegeld voor het doen van grote aankopen.