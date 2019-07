Vakantiedrama in Italië: ‘Tineke gleed plotseling uit en viel gillend in de kloof’

Een Nederlandse vrouw uit Overveen is vrijdag voor de ogen van haar gezin verongelukt in de Italiaanse bergen. Tineke Kuipers (52) zou met haar man en twee zoontjes een trektocht van twee weken maken maar het noodlot besliste anders. ,,Drie dagen eerder was er bij hun ook al ingebroken’’, zegt haar schoonmoeder (88) beduusd over zoveel tegenspoed tegelijk.

Haar echtgenoot (94) en zij hopen later vandaag hun oudste zoon Rob en twee kleinzoons weer in hun armen te sluiten. ,,Ze zijn met de auto onderweg naar Nederland, vergezeld door onze jongste zoon en diens partner. Die zijn gisteren naar Verona gevlogen en namen van daaruit een taxi naar de plek waar Rob, Geert (14) en Wieger (12) zich bevonden. Onze zoons hebben gelukkig een hele goede band. Jan wilde niet dat Rob alleen met de kinderen terug zou rijden’’, verzucht de hoogbejaarde vrouw.

Het stoffelijk overschot van Tineke arriveert dinsdag per vliegtuig, vervolgt oma Tempelaars. Ze kan nauwelijks bevatten dat haar schoondochter er niet meer is. ,,Het is zo onwezenlijk. Zondag pakten ze de auto in, maandag vertrokken ze naar Italië, dinsdag werd er ingebroken in hun huis - de inbrekers werden gelukkig gepakt - en vrijdag verongelukte Tineke.’’

Uitgegleden

Wat er vrijdagmorgen omstreeks half tien precies gebeurde op de Pale di San Martino in de Dolomieten, is de schoonmoeder nog niet bekend. ,,We weten alleen dat Tineke plotseling uitgleed en gillend 100 meter omlaag viel. Onze oudste kleinzoon (14) is de kloof nog ingegaan om zijn moeder te helpen maar kon niks meer voor haar doen. Tineke's dood is voor ons allemaal verschrikkelijk maar voor de jongens helemaal omdat het voor hun ogen gebeurde.’’

Terwijl zijn oudste zoon afdaalde in de kloof, ging Tineke’s echtgenoot met zijn jongste zoon op zoek naar hulp. Het bergreddingsteam van de gemeente Primiero rukte uit met een reddingshelikopter en was vrij snel ter plaatse maar kwam te laat. Bij aankomst van de reddingswerkers in de kloof was de Nederlandse al bezweken aan haar verwondingen. Haar man en zijn twee zoontjes werden van de berghelling geëvacueerd en kregen psychologische hulp.

Het stoffelijk overschot van de Overveense werd overgevlogen naar het mortuarium in Pieve. De exacte doodsoorzaak is haar schoonouders nog niet bekend.

Ervaring

Het gezin Tempelaars was bezig met een meerdaagse trektocht waarbij telkens werd overnacht in een berghut. Volgens Italiaanse media waren de Nederlanders vanuit de Canali-vallei via wandelpad 709 onderweg naar de Pradidali-berghut op 2278 meter hoogte. Een kleine 500 meter lager ging het mis.

Het was niet de eerste bergwandeling voor het gezin, zegt oma Tempelaars. ,,De afgelopen jaren wandelden Rob, Tineke en de kinderen tijdens vakanties ook al in de bergen in Zwitserland. Ze zouden nu veertien dagen in Italië wandelen.’’

Extra pijnlijk