Vakbonden eisen uitbetaling vakantiegeld: ‘Problemen eerst aantonen’

Eerste teckelwin­kel van Nederland krijgt vast stekje in Deventer: ‘Echt een teckelwal­hal­la’

18 mei Er is komende zomer een grote kans op veel flanerende teckels in het Deventer straatbeeld. De eerste teckelwinkel van Nederland krijgt definitief een plekje in de binnenstad. De pop-upwinkel was zo succesvol dat eigenaren Rob en Carlijn Landeweer verder bouwen aan een waar ‘teckelwalhalla’.