Vakbonden sluiten zich mogelijk aan bij landelijke actie boze bouwers

,,Deze actie verrast me zeker niet”, zegt Gijs Lokhorst, onderhandelaar van de afdeling Bouw van CNV Vakmensen. ,,Dit zal de aanzet zijn tot veel meer, tot een veel breder verzet uit de sector.” Of zijn bond zich aansluit bij de actie van Grond in Verzet, hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld hoe gecontroleerd de actie is en of de veiligheid gegarandeerd kan worden. ,,De komende dagen nemen we hierover een besluit.”

Publieksvriendelijke actie

Daadkracht

Bonden en werkgevers eisten vorige week donderdag een kordaat optreden van het kabinet in het stikstofdebat. Er moet een noodwet komen, zodat veel bouwprojecten toch doorgang kunnen vinden. In plaats daarvan beloven het kabinet en provincies voor 1 december duidelijkheid over de stikstofregels. ,,We kunnen het ons niet permitteren om zo lang te wachten. Dan is het leed al geschied. Werknemers komen thuis te zitten, bedrijven gaan failliet”, zegt Lokhorst, die vorige week al zinspeelde op acties vanuit de bonden. ,,Alles wordt maar later en later. Ik mis daadkracht van het kabinet in dit dossier.”