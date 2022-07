Vakbonden stellen ultimatum aan NS na vastlopen cao-overleg

Bejaarde (78) met bruut geweld verkracht, verdachte: ‘Ik ben gigolo, het was betaalde seks’

Een 78-jarige vrouw werd afgelopen januari in haar woning bruut verkracht en met zo veel geweld mishandeld dat ze het ternauwernood overleefde. De verdachte die voor het gruwelijke misdrijf vastzit, zegt dat hij gigolo is en een seksafspraak met het slachtoffer had. Hij wordt in het Pieter Baan Centrum onderzocht.

