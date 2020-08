Vakbondsman en PvdA-politicus werd dood gevonden in garage van zijn eigen huis

VIDEO | updateHet Brabantse dorp Sint-Michielsgestel is in shock door de dood van de lokale PvdA-politicus Jack de Vlieger. De oud-vakbondsman werd gisteravond rond half zeven gevonden in de garage van zijn eigen huis. De politie gaat uit van een misdrijf, er is één man aangehouden. Meer details ontbreken. ‘Dit is bizar’.

Bronnen bevestigen dat het om Jack de Vlieger gaat, de fractievoorzitter van de lokale PvdA. In het verleden was De Vlieger ook bestuurder bij de voormalige Abvakabo FNV, die in 2015 is opgegaan in FNV. De rol van de aangehouden verdachte is nog onbekend.

Agenten hebben met witte schermen en linten de straat en de inrit van het huis afgezet. ,,Er is nog veel onduidelijk over het incident, ook over de rol van de aangehouden verdachte", stelt de politie. ,,Hoewel we ervan uitgaan dat het om de bewoner van het huis gaat, is de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel vastgesteld. Daarvoor wordt verder onderzoek gedaan aan het lichaam, dat inmiddels wel uit het huis is gehaald.” De man die werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van De Vlieger zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Raadslid

Jack de Vlieger was sinds een jaar raadslid. ,,Onderhandelen lag hem wel”, zegt Jan Pieter Vermeulen over de man die hem precies een jaar geleden opvolgde in de gemeenteraad. In de zomer van 2019 concludeerde Vermeulen dat het raadswerk te zwaar voor hem werd, waarna De Vlieger het stokje overnam. ,,Hij liet me recent nog weten dat hij het in de raad nog leuker vond dan hij had gedacht. Hij deed het werk met plezier en overtuiging. Bizar hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Vakbondsman

De Vlieger was bestuurder bij FNV Publiek Belang, waar onder meer de energiecentrales en PostNL onder vallen, en daarvoor bij FNV Abvakabo. In die functie onderhandelde hij met de overheid over bijvoorbeeld cao’s voor het UWV. José Kager, woordvoerster van FNV, laat weten dat de vakbond ‘in shock’ is door het overlijden van Jack de Vlieger. ,,Het was een heel integere en betrokken bestuurder. Echt een vakbondsman in hart en nieren. Het is bijna niet te bevatten dat hij er niet meer is.”

Volledig scherm Dode man gevonden in Sint-Michielsgestel. © Bart Meesters

Volledig scherm De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden. © Bart Meesters

Volledig scherm De straat is afgezet met linten voor onderzoek. © Bart Meesters

Volledig scherm De politie doet onderzoek in een huis in Sint-Michielsgestel waar een dode is gevonden. © Bart Meesters