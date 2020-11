Vaker zorg via de webcam: ‘Zelfs een slechtnieuwsgesprek kan thuis fijner zijn’

De Patiëntenfederatie lanceert vandaag de campagne Thuis kan het ook, die patiënten moet stimuleren om de arts vaker te verzoeken om een alternatief te bieden voor een bezoek aan het ziekenhuis. ,,Vráág erom, dan worden zorgverleners ook aangemoedigd om het meer te doen", zegt Dianda Veldman, voorzitter van de federatie.

Volgens Veldman heeft zorg op afstand, niet alleen via beeldbellen maar bijvoorbeeld ook door metingen die iemand zelf thuis kan doen, voor patiënten veel voordelen. ,,Sowieso kan een bezoek aan het ziekenhuis voor sommigen een stressvolle gebeurtenis zijn, terwijl je vaak na vijf of tien minuten weer klaar bent. Maar oplossingen thuis geven mensen ook de mogelijkheid om hun eigen gezondheidssituatie beter in de gaten te houden. Bijvoorbeeld hun hart of hun bloeddruk.”

De Patiëntenfederatie stelt dat er nog veel ziekenhuizen zijn waar die alternatieven ontbreken, of slechts heel beperkt bestaan. Corona bracht noodgedwongen verbetering, maar Veldman hoopt dat ziekenhuizen nu structureel de omslag maken. ,,Het kan niet voor elke ziekte. En sommige patiënten zullen het juist prettig vinden om een arts fysiek te ontmoeten. Maar wij vinden: je moet als patiënt kunnen kiezen. Zelfs een slechtnieuwsgesprek kan fijner zijn als je thuis zit.”

Chemobehandelingen thuis

Rob Dillmann, bestuursvoorzitter van het Isala-ziekenhuis in Zwolle en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, noemt de campagne van de Patiëntenfederatie ‘een goede zaak’. Isala loopt al een paar jaar voorop als het gaat om digitale zorg, zegt Dillmann. ,,We zijn zelfs al zo ver dat we sommige chemobehandelingen thuis aanbieden", zegt hij in een interview met deze site, dat hieronder te lezen is.

Andere ziekenhuizen zullen de moderniseringsslag ook moeten maken, voorspelt Dillmann, maar dat gaat geld kosten. Hij pleit er daarom voor om het ‘Wopke-Wiebesfonds’ voor investeringen in de toekomst van Nederland deels voor innovaties en digitalisering in de zorg te reserveren. ,,Op die manier kan Nederland echt een internationale koploper worden.”

Volledig scherm Rob Dillmann, bestuurder van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. © Isala

De Nederlandse overheid zou miljarden moeten investeren in de vernieuwing van onze zorg, vindt Rob Dillmann, baas van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. ,,Wij zijn zelfs al zo ver dat we chemobehandelingen thuis aanbieden.”