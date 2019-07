Val met fiets werd Loes (18) uit Epe fataal

Een val met haar elektrische fiets is Loes (18) uit Epe fataal geworden. Dat bevestigen meerdere bronnen uit haar omgeving. Bij het ongeval was volgens de politie niemand anders betrokken.

Naar alle waarschijnlijkheid verloor zij de controle over de fiets en kwam hard ten val. Volgens bronnen zou ze daarna bewusteloos in de sloot naast de weg zijn beland. Meer dan een etmaal later werd de jonge vrouw dood in het water gevonden. Op het moment van de val fietste zij alleen.

Vermist

Loes werd sinds zaterdag vermist. Ze was in de nacht van vrijdag op zaterdag naar een feestje in Oene. Daar vertrok ze rond vier uur op een elektrische fiets. Na de vermissing werd een grootscheepse zoekactie gehouden, onder andere met een helikopter, bootjes en op de fiets. Vrienden, bekenden en later ook vreemden gingen in de omgeving van Oene op zoek. Zondag werd het zoeken voortgezet.

Lichaam