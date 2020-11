Valse coronavrij-verklaringen in omloop: artsen reageren geschokt

Staatsbos­be­heer mag 120 konikpaar­den naar slachterij brengen

5 november Staatsbosbeheer mag de ongeveer 120 konikpaarden die in een vangwei in de Oostvaardersplassen staan afvoeren naar een slachterij. Voor dat vervoer is een paardenpaspoort nodig en dat mag Staatsbosbeheer aanvragen, omdat de dienst als houder kan worden beschouwd van de paarden in de vangwei.