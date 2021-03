Van arme asielzoekers tot een leven vol luxe: zo werd het leven van de Azimi’s een sprookje

De familie Azimi verhuist in 1995 van Iran naar Schoondijke. Hun thuisland biedt de ambitieuze gezinsleden te weinig kansen. Salar is dan 13 en Sasan 9. ,,We woonden er in luxe, maar dat is nog geen garantie dat je kunt gaan studeren, of er een goede baan kunt krijgen", vertelt Salar daar later over.