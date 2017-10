Van der Laan herdacht in het Concertgebouw

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wordt vandaag herdacht in het Concertgebouw in Amsterdam. Om 13.00 uur arriveerde de rouwstoet op het Museumplein. Eerder waren al de klokken te horen van de Amsterdamse torens en stond het openbaar vervoer een minuut stil. Na afloop van de dienst vindt de begrafenis in besloten kringen plaats.