Van der Most schrapt achtbaan en superreuzenrad in attractiepark

Update Vooral oosten en zuiden kampen met problemen door droogte

13:11 De droogte veroorzaakt tot dusver vooral problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. In het lage noorden en westen is nog geen sprake van waterschaarste omdat er via de grote rivieren nog genoeg water het land binnenkomt. Het KNMI noemt het huidige neerslagtekort bijzonder.