Van der Wal over bikkelharde stikstofmaatregelen: ‘Ik vind het vreselijk, maar het kan niet anders’

De VVD-bewindsvrouw liep dinsdag in het vragenuurtje vooruit op de plannen die ze komende vrijdag presenteert. Dat wordt voor veel boeren een pijnlijke dag. ,,Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, is duidelijk”, sprak de minister recht voor zijn raap.

Vrijdag presenteert zij samen met minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) wat nodig is per gebied om de natuur te herstellen, en welk perspectief boeren nog wél hebben. De dag erna zal Van der Wal haar plannen moeten verdedigen tegenover partijgenoten op het congres van de VVD, de partij waar ze tot voor kort nog zelf voorzitter van was.

‘Doe Nederland dit niet aan’

Veel partijgenoten zien die stikstofplannen helemaal niet zitten, onthulde deze krant gisteren. Ruim vierhonderd VVD-leden dienen zaterdag op het partijcongres een motie in waarin zij het kabinet en de Tweede Kamerfractie oproepen: ‘Doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken.’ Ook binnen coalitiepartij CDA is er weerstand.

Van der Wal moet vrijdag bekend maken dat in sommige gevallen de stikstofuitstoot gigantisch omlaag moet, met 70 à 80 procent en op de Veluwe zelfs met 100 procent. Dat gebeurt om de natuur de kans te geven te herstellen.

Tegen kritische partijgenoten en boeren die opnieuw met demonstraties dreigen, zegt Van der Wal: ,,We hebben geen enkele keuze.” In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het oude stikstofbeleid, dat veel te vrijblijvend was. Daardoor ging het land op slot: er kon niet verder worden gebouwd aan wegen en huizen. Sindsdien is het veel lastiger om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen.

Duidelijkheid

Volgens de VVD-politica kan het niet anders. Het enige wat het kabinet boeren echt kan bieden is duidelijkheid, stelt zij. ,,Tegelijkertijd zeg ik: ik vind het vreselijk.’’ Ze hoopt dat de plannen die Staghouwer vrijdag presenteert genoeg perspectief bieden voor de boeren die wél blijven boeren.

De uitvoering van de drastische verlaging van de stikstofuitstoot ligt in handen van de provincies. Statenleden vinden het plan dat tot nog toe bekend is veel te drastisch. Zij vinden dat de focus nu alleen bij de boeren komt te liggen, terwijl ook de industrie giftige stoffen uitstoot. Besturen van Gelderland, Brabant en Overijssel, provincies die het hardst zouden worden getroffen door de stikstofreductie, willen niet inhoudelijk reageren op het kabinetsplan. De verantwoordelijke gedeputeerden willen de presentatie op vrijdag afwachten.

Dat wordt een zwarte dag voor veel boeren. Dat komt volgens Van der Wal doordat ‘we ons jarenlang niet aan de afspraken hebben gehouden’. Zij stelt dat veel te lang is gewacht met het nemen van maatregelen. Het kabinet doet volgens haar alleen maar het ‘huiswerk’. ,,Dit is een beetje de dag waarvan we allemaal wisten dat-ie een keer zou komen”, aldus de bewindsvrouw. ,,We moeten hier doorheen.”

Volledig scherm Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. © ANP

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.