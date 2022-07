Van der Wal roept boeren op niet mee te doen aan blokkeeracties, politie waarschuwt actievoerders

Ze benadrukt niet alle boeren ‘over een kam te willen scheren’. ,,Gelukkig zijn er veel boeren die het gesprek willen aangaan.” Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om gesprekken tussen de overheid en de boeren te leiden. Daarmee wil Van der Wal dat er weer ‘nuance’ in de discussie komt. De minister benadrukt dat de doelen van het stikstofbeleid vaststaan, maar dat er bewegingsruimte is in hoe die gehaald gaan worden.

Zo'n bemiddelaar kan zinvol zijn, zegt Bart Kemp, voorman van actiegroep Agractie Nederland. ,,Als bij het gesprek een bemiddelaar is om het gesprek vorm te geven hebben wij daar an sich geen bezwaar tegen. Maar dat gesprek moet niet met de bemiddelaar zijn, maar met minister Van der Wal.”

Kemp stelt dat Agractie zelf de noodzaak heeft aangegeven om in gesprek te gaan met het kabinet, en dan primair met stikstofminister Christianne van der Wal. ,,De hoofdlijnennota waar de acties uit zijn ontstaan, komen van het ministerie van Van der Wal. Daaruit vloeit voort dat in een aantal delen van Nederland hele gebieden leeggeveegd moeten worden. Dat zet boeren met de rug tegen de muur”, legt Kemp uit waarom hij primair met Van der Wal wil praten. Dit heeft volgens de voorman gezorgd voor ‘commotie en hoogoplopende emoties’.

Donderdagavond zei minister Dilan Yeşilgöz dat de politie maandag klaarstaat om in te grijpen als het nodig is. Ook zei ze dat de politie de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen, zodat ze kunnen optreden tegen trekkers en ander landbouwmaterieel.

Beelden van relschoppers

De politie is van plan om beelden van relschoppers die dinsdag tijdens de boerenprotesten in Hierden strafbare feiten hebben gepleegd, volgende week woensdag herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden. Vrijdag zijn de eerste beelden al met een zogeheten blur online gezet. ,,Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s”, aldus de politie.

Afgelopen dinsdag werd onder meer een politieauto vernield. De protesten vonden plaats bij de woning van minister Van der Wal. Het liep volgens de politie ‘volledig uit de han’. ,,Er was veel agressie en geweld en ook politiemensen voelden zich niet veilig.” Uit een eerste analyse van de beelden komen elf mannen naar voren. Het wordt niet uitgesloten dat nog meer verdachten zullen volgen.

Zes verdachte boeren die vrijdag moeten voorkomen bij de rechter-commissaris worden vanuit het Huis van Bewaring of een politiebureau via een online verbinding verhoord. De Raad voor de Rechtspraak stelt dat dit alleen kan als er zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s zijn.

Volledig scherm Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). © ANP

