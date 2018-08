Van der Weijden moest van vrouw na wakker worden eerst in bad: 'Ik stonk'

Van der Weijden zei het vanochtend lachend in gesprek met NPO Radio 1. ,,Ik werd wakker naast mijn vrouw. Zij zei: 'Ik heb je de hele tijd begeleid, maar even heel eerlijk, je stinkt en je gaat in bad'.’’



En dus ging hij, de succesvolle oud-olympiër die gisteren totaal gesloopt zijn Elfstedentocht moest staken en per brancard naar een podium in Leeuwarden was vervoerd om er gehuldigd te worden voor die prestatie én het binnenhalen van minstens 2,5 miljoen euro voor kankeronderzoek.



Vanochtend werd hij rond half zeven wakker, zegt hij op de radio. Hij had 'wel goed' geslapen en voelde zich ,,in ieder geval een stuk beter dan gisteren.’’