Van één supporter tot heuse Oranjekaravaan voor ‘onze’ leeuwinnen

Het was nogal een breinbreker voor Frans Peeters, sinds jaar en dag chauffeur van de enorme oranje dubbeldekker die de supporters van het nationale team naar de meest obscure uithoeken vergezelt. Moest hij het gevaarte naar Portugal rijden voor de Nations League van de mannen van Oranje? Of stalde hij de bus die nogal log op de weg ligt in het Franse Le Havre waar de vrouwen in actie komen?



De bestuurder koos uiteindelijk voor de vrouwen. Het vaste Oranjebaken - altijd voorop in de stoet - staat volgende week bij de ‘fanzone’ aan het strand van Le Havre en, ja, dat besluit zegt wel iets. Peeters: ,,Vroeger draaide het natuurlijk alleen om de mannen, maar met de jaren is de liefde voor de vrouwen gegroeid. Dat komt natuurlijk omdat ze de laatste jaren veel succes hebben maar ook omdat het leuke, spontane meiden zijn. Heel toegankelijk ook. De mannen zijn voor supporters lastiger te benaderen.’’