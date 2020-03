Van fit blijven tot klussen: vermaak jezelf met deze video's in coronatijd

Gelukkig kunnen we nog...Het coronavirus beheerst 24 uur per dag, zeven dagen in de week het nieuws. Goed nieuws lijkt even heel ver weg, maar een beetje afleiding is meer dan welkom. Daarom start deze site de reeks Gelukkig kunnen we nog...

Weinig bewegingsvrijheid. Geen bezoek aan het theater, café, dierentuin of restaurant. Familiebezoek wordt afgezegd. Gezinnen met jonge kinderen geven thuis les en proberen een regelmatig leven te leiden. Maar hoe vaak kun je een kijkdoos maken of cupcakes bakken? Ouderen zijn op zichzelf aangewezen en krijgen geen bezoek. In de zorg draait personeel uitputtende diensten. Hoogtijd voor even iets anders.

Deze site start met een inspirerende online serie om te laten zien wat er nog wel mogelijk is in de snel veranderende wereld: Gelukkig kunnen we nog… In deze serie zie je inspiratievlogs. Deskundigen, thuis gefilmd, helpen jou als thuisblijver de komende weken door te komen. Wat kun je thuis aan sport doen, wat is de moeite van het bingewatchen waard, hoe makkelijk is een puzzeltocht uit te zetten en hoe maak je iets lekkers met doperwten uit blik?

Angela de Jong voorziet ons van de beste kijktips, Arie Boomsma vertelt hoe je fit blijft op je bank en Q-music dj Wim van Helden geeft muziekadvies. Acteur Loek Peters vertelt welke tv-series de moeite waard zijn, Nederlands barkeeper kampioen Tess Posthumus leert je de laatste cocktail skills voor thuis en topkok Danny Jansen geeft kookles. Tientallen andere deskundigen vertellen dagelijks hoe je thuis kunt opruimen, klussen, handwerken, aan yoga doen of geven dansles voor beginners.