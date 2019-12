Van houterige monarch naar naturelle Dr. Phil: hier ontluikt een vader des vaderlands

Boer voelt zich crimineel: ‘Na Holleeder de grootste van Nederland’

8:09 Met de jaren voelden Eric en Chantalle Reijrink het spanningsveld rond hun varkensboerderij toenemen. En dus schreven ze zich met pijn in het hart maar kriebels in de buik in voor de stoppersregeling. Een zorglandgoed moet de harmonie op het Brabantse platteland weer terugbrengen.