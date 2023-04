Van Lienden stopt hoger beroep om ‘incidenten rond gezin’

,,De afgelopen twee jaar heeft mijn cliënt in de pers alle klappen opgevangen. Iedere keer als er ontwikkelingen zijn dan leidt dat tot een enorme publiciteitsgolf en incidenten rond zijn gezin. Om die reden heeft hij zich in de aanloop naar deze zitting teruggetrokken’’, luidde de uitleg van Bartels.

Sywert van Lienden waarschuwde medeverdachte kort voor arrestatie: ‘Get your shit in order’

‘Laffe afzegging’

De rechtbank in Amsterdam besloot in juli vorig jaar om Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme te ontslaan als bestuurders van de mondkapjesstichting. De rechtbank bepaalde eveneens dat beiden de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting mogen worden. Van Lienden en zijn zakenpartner tekenden hoger beroep aan tegen het oordeel van de rechtbank. Ze zeiden in oktober dat daar ‘feitelijke en juridische gronden’ voor zijn. Damme zet zijn hoger beroep wel door.

De advocaat van de zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting, heeft geen goed woord over voor het besluit van Van Lienden om niet in het hof aanwezig te zijn. ,,Namens de medewerkers zeg ik dat het schandalig is en een laffe afzegging’’, zei advocaat Marcel Evers. ,,Van Lienden heeft hoog van de toren geblazen dat hij getroffen was in zijn rechtsgevoel door het vonnis van de rechtbank. Hij kon op 21 december wel een hele dag uittrekken om op de publieke tribune van de Tweede Kamer te zitten. Maar als het hem uitkomt zegt hij op het laatste moment af. De medewerkers voelen zich slachtoffer van Van Lienden.’’