‘Van mij mogen alle docenten de balkenendenorm verdienen’

‘Heeft iemand nog roddels, want ik maak níks mee!’’ roept mijn collega-columnist Hanneke regelmatig. In onze studietijd was er altijd wel wat. Aan vrienden, huis- of studiegenoten of jezelf had je de handen vol. De hele dag leek het Goede Tijden, Slechte Tijden. Heb je eenmaal kinderen, dan moet je het hebben van een nieuw dingetje dat de koters kunnen of zeggen. Sensatie is ver te zoeken. Daarom ging het als een lopend vuurtje door onze buurt dat er een vader was geflipt.