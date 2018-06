Van misbruik verdachte jeugdpsychiater op non-actief gezet

De man werd donderdag op zijn hotelkamer in de Nepalese hoofdstad Kathmandu betrapt terwijl hij seks had met een vijftienjarige jongen. Hij zou volgende week terugkeren van zijn vakantie in Nepal. ,,We gaan kijken hoe we zijn afspraken de komende weken kunnen invullen'', zegt directeur Dorine Abbink.



Van T. werkte van 2005 tot eind vorig jaar voor in deeltijd als kinder- en jeugdpsychiater in Emmen, Meppel en Hoogeveen. De man stond bekend als een 'heel goede kinderpsychiater'. De kans dat hij zich in de Jouster praktijk aan kinderen heeft vergrepen, lijkt Abbink klein. ,,Wij werken standaard met zijn tweeën, omdat het complexe zaken zijn.''



Ze heeft nooit klachten over hem binnengekregen. Ook naar aanleiding van zijn aanhouding meldden zich nog geen verontruste ouders. Wel krijgt Therapeuticum meelevende reacties, varierend van 'wat erg voor jullie' tot 'dit hadden we nooit achter hem gezocht'.