Van ontucht verdachte OM-topman ontslagen

Merrie Aska werd bruut verkracht en dat komt vaker voor in Nederland

17:20 Bestialiteit, oftewel seks met dieren, komt vaker voor dan we denken. Nederland zou grootproducent zijn van dierenporno. De discussie over seks met dieren laaide gisteren weer flink op naar aanleiding van een verkracht en mishandeld paard in Friesland. Het dier was er zo slecht aan toe dat de eigenares haar noodgedwongen moest laten inslapen.