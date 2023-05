Van orale bevrediging tot discriminatie: het is aan de orde van de dag in vrouwengevangenis Nieuwersluis

Orale bevrediging, tongzoenen en relaties tussen bewakers en gedetineerden. In de vrouwengevangenis van Nieuwersluis is seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag. In een vernietigend rapport staan ontluisterende details over wangedrag binnen de gevangenismuren.

Binnen de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis bestaat daarnaast ‘niet-integer gedrag’ tussen medewerkers. Te denken valt bijvoorbeeld aan discriminatie op basis van huidskleur of seksuele voorkeur, seksisme en onderling geroddel.

Geschrokken door uitkomsten

Nadat ex-gedetineerden vorig jaar in het AD al hun verhaal deden over dergelijke praktijken, komt dit gedrag nu ook naar voren uit onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid. ,,Ik ben geschrokken, dit is een heel ernstige situatie die we hebben aangetroffen”, zegt inspecteur-generaal Esther de Kleuver van de Inspectie.

,,In deze inrichting is niet-integer gedrag een structureel onderdeel van de bestaande omgangsvormen. De leef- en werkomgeving is niet veilig. Niet voor gedetineerden en niet voor medewerkers.’’

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind gaf opdracht voor een onderzoek naar mogelijke misstanden in de vrouwengevangenis.

Het vandaag gepresenteerde onderzoek vond afgelopen jaar plaats. Aanleiding was de aangifte van een vrouwelijke ex-gedetineerde tegen een bewaker, vanwege een zedenmisdrijf en mishandeling. Daarna volgden meer meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de gevangenismuren.

Tientallen betrokkenen gesproken

De Inspectie concludeert na gesprekken met 66 medewerkers, gedetineerden en leidinggevenden dat ‘zorgen’ bestaan over de werk- en leefomgeving binnen de PI, waar plek is voor 262 gedetineerden en 61 bewakers werken. De helft van de ondervraagden vertelde aan de onderzoekers over niet-integer gedrag door bewakers richting gedetineerden, waarvan de meeste ondervraagden dit zélf meemaakten of zagen gebeuren.

,,Dat dergelijk gedrag plaatsvindt, staat voor de Inspectie vast”, staat in het onderzoeksrapport. ,,Niet-integer gedrag is niet enkel incidenteel voorkomend maar een structureel onderdeel van de bestaande omgangsvormen binnen de PI Nieuwersluis.”

Het interieur van de fel bekritiseerde PI Nieuwersluis: ,,Cultuurverandering is nodig."

Gedetineerden die er goed uitzien of goed liggen bij bewakers, krijgen meer voor elkaar. Zij mogen extra bellen of vaker uit hun cel. Of ontvangen spullen van buiten. Sommige gedetineerden dagen mannelijke bewakers daarom bewust uit om dingen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door naakt voor een celluik te gaan staan of zich uitdagend te kleden.

Meldingen niet doorgegeven

,,Niet melden of niet serieus oppakken van niet-integer gedrag zorgt ervoor dat dit gedrag van medewerkers ongezien blijft en kan voortbestaan”, concludeert de Inspectie. Nu nog zetten die medewerkers meldingen over niet-integer en seksueel grensoverschrijdend niet altijd door naar bevoegd gezag, tegen de richtlijnen in. Elkaar aanspreken op fout gedrag behoort ook niet tot de interne cultuur, waar bewakers die vaak al lang samenwerken ook buiten werktijd contact onderhouden, elkaar niet af willen vallen en niet willen roddelen.

Gedrag blijft bestaan door niet serieus oppakken klachten Inspectie voor Justitie en Veiligheid

De komst van veel mannelijke bewakers vanuit de in 2014 gesloten gevangenis Utrecht Wolvenplein, zou de verhoudingen binnen de PI geen goed hebben gedaan. Hierdoor zijn veel meer mannen komen te werken in Nieuwersluis en bovendien zijn toen ook nog eens vrouwen vertrokken uit de inrichting met louter vrouwelijke gedetineerden.

Geld nodig voor maatregelen

Meer vrouwelijke medewerkers zijn nodig volgens de Inspectie. Waarvan er altijd tenminste eentje aanwezig moet zijn per afdeling tijdens het dagprogramma. Net zoals duidelijkheid nodig is over wat ‘wel en niet acceptabel’ is in contact met de kwetsbare vrouwelijke gedetineerden. Ook is geld nodig in tijden van bezuinigingen, onder meer om een meldpunt op te richten waar vrouwen onbevreesd hun beklag kunnen doen.

De Kleuver stelt: ,,Kijk goed naar de vaardigheden van bestaand personeel en naar de selectie en opleiding. De onveilige cultuur binnen Nieuwersluis zal moeten veranderen om de leef- en werkomgeving veilig te maken.” Verder zou DJI, de overkoepelende dienst van de gevangenissen, ook moeten kijken naar de cultuur in de andere inrichtingen (Ter Peel en Zwolle red.) waar vrouwen verblijven.



