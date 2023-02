Van prullenbak naar plantenbak: NS opent winkel met spullen uit meer dan 40 jaar oude treinen

Als je de winkel op Rotterdam CS binnenloopt dan kom je terecht in een ruimte die NS- geschiedenis ademt. De grote balie achter in de winkel komt je ergens bekend voor. Ilse de Vos-van Eekeren, programmamanager Circulair Ondernemen bij NS: ,,Die is gemaakt van de linoleum treinvloeren waar 44 miljoen mensen overheen hebben gelopen.’’ Dit geldt ook voor de behuizing van de speaker die op de balie staat. De omroepspeaker zelf is afkomstig van 45 jaar oude treinen. In de linkerhoek staan de prullenbakken opgesteld die worden verkocht als plantenbakken. De Vos-van Eekeren: ,,Je kunt ze in de originele staat neerzetten of aan de muur hangen.’’

De knoppen waarmee de treindeuren opengaan liggen op de tafel ernaast. Liefhebbers installeren deze knoppen thuis aan hun garagedeur. De doorgewinterde treinreiziger herkent de stoelbekleding waarvan de sneakers, espadrilles en tassen zijn gemaakt. Het rubber van de bodem van de verschillende tassen is afkomstig van de binnenbanden van oude ov-fietsen. Van de gele informatieborden op het station worden sleutelhangers, notitieboekjes en dienbladen oftewel ‘dienstblaadjes’ gemaakt. ,,Mensen zoeken graag naar producten waar hun woonplaats op staat’’, is de ervaring van de programmamanager.

Niet recyclen, maar hergebruiken

Als een trein veertig jaar oud is, kijkt NS of de trein kan worden opgeknapt. Zo niet, dan worden de waardevolle onderdelen eruit gehaald voor hergebruik in andere treinen. Is dat laatste ook niet van toepassing, dan krijgen duurzame ondernemers de mogelijkheid om van de treinmaterialen nieuwe producten te maken. Niet recyclen, maar hergebruiken. Zo hoeven oude treinstoelbekleding en gele reisinformatieborden niet naar de verbrandingsoven en dat is beter voor het milieu.

Twaalf jaar geleden heeft NS een oproep geplaatst met de vraag wie de oude materialen een nieuw leven zou kunnen geven op een duurzame manier. Inmiddels werkt NS samen met tien duurzaamheidspartners. De producten die je kunt kopen in de NS-winkel en online worden gemaakt door mensen die werkzaam zijn op sociale werkplaatsen.

Gouden huwelijk

Volgens een van die duurzame ondernemers, Jolein Feteris van Verdraaid Goed, worden de producten door bedrijven gekocht voor relatiegeschenken of als promotiemateriaal. Maar ook particuliere klanten tonen interesse. Het is dan ook druk in de NS-winkel op Rotterdam CS. Feteris: ,,Een meneer stuurde mij een e-mail met de vraag of ik een dienstblaadje (dienblad) te koop had waar Zutphen op staat. Hij had zijn vrouw vijftig jaar geleden op dat station leren kennen en wilde haar daarmee verrassen voor hun gouden huwelijk.’’

Irma Hartman uit Rotterdam is aan het rondkijken in de winkel. Zij is eerder in de NS-winkel op Utrecht CS geweest. Hergebruiken van materialen spreekt haar erg aan. Hartman: ,,Ik heb een voederstation voor vogels gekocht, maar nog niet opgehangen dus ik weet niet of het werkt. Nu ben ik aan het kijken voor spulletjes waar mijn woonplaats op staat, want dat vind ik leuk.’’ Fervente treinreiziger Pieter de Bode (67) is op zoek naar spullen waar Maassluis op staat: ,,Het treinstation in Maassluis is een aantal jaren geleden opgeheven. Daar is een metrostation voor in de plaats gekomen. Ik ga straks bij de ‘dienstblaadjes’ kijken of Maassluis ertussen zit.

Volledig scherm Allemaal spullen die gemaakt zijn van oud NS-materiaal. © Frank de Roo

De NS-winkel op Rotterdam CS is tijdelijk open van 6 tot en met 11 februari. Alle producten zijn ook online te koop op de website van NS.