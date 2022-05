Van straatschoffie tot succesvol ondernemer: Appie vond ‘letterlijk gat in markt’

De Haagse markt, de grootste in Nederland, is best uniek. De honderden kraampjes staan ingeklemd tussen de twee volksbuurten Schilderswijk en Transvaal. Op marktdagen is het een drukte van jewelste in deze buurten. Wat direct opvalt als bezoekers vanuit deze wijken de markt op lopen, is hoe schoon het terrein is. Daar waar de aangrenzende straten vaak smerig zijn, met veel vuilniszakken en zwerfafval op straat, kan je op de markt bijna van de grond eten.