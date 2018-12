Vanaf 2019 krijgen baby's één kinkhoestvaccinatie minder

Heel Texel zamelt geld in voor de dure behande­ling van Rob

9:56 Rob Daalder (50) raakte ernstig verbrand, kreeg een donornier, een hartinfarct en twee keer kanker. En hij is opnieuw ziek. Heel Texel zamelt geld in voor hun geplaagde eilandgenoot, die een operatie in de VS niet kan betalen.