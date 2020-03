‘Vanaf het begin hebben we onvoorwaardelijk ja gezegd tegen elkaar’

Video Zo begeleidt politie de speciale ‘coronabus’ van Brabant naar Groningen

16:00 Patiëntenvervoer in de speciale corona-bus van Brabant via Apeldoorn en Zwolle naar Groningen: politievlogger Jan-Willem laat in een video zien hoe dat gaat. Het laat hem niet koud als hij ziet hoe in Veghel patiënten aan boord van de bus worden gebracht. ,,Het is heftig, een super-akelig gezicht.’’