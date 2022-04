Vandaag regent het grappen: dit zijn volgens jullie de beste grappen ooit gemaakt

video's Dodelijke schietpar­tij op broers in Zwolse McDonald’s: dit is wat we tot nu weten

In een volle McDonald's in Zwolle worden gisteravond rond etenstijd twee mannen uit het niets neergeschoten. De twee slachtoffers, Hüseyin en Ali Torunlar, overleven dat niet. De dader slaat op de vlucht en een klopjacht volgt. Nog zonder resultaat. Dit is wat we op dit moment weten.

31 maart