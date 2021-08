Vandalen houden huis in net gerenoveerde basisschool de Noordster: ‘Wc-potten van de muur getrokken’

BERGEN OP ZOOM - De ‘frisse’ start van het nieuwe schooljaar veranderde voor basisschool de Noordster in een nachtmerrie. Wc-potten werden van de muur getrokken. Prikborden en spiegels moesten het ontgelden. En tot overmaat van ramp goten de vandalen koffie over de boekenkasten. ,,Het was een grote plakbende.”

Met man en macht is het team van de Noordster maandagmiddag bezig met herstel- en schoonmaakwerkzaamheden. ,,Daar kon pas nadat het politieonderzoek was afgerond”, zegt Linda Bogers, leerkracht uit groep 3 van basisschool de Noordster. En deze week moet alles schoon, aangezien de scholen volgende week maandag weer beginnen. ,,Dat gaan we hoe dan ook redden. De kinderen merken er weinig van.”

Hoe vandalen de school zijn binnengekomen is nog de vraag. ,,Het enige dat we weten is dat het zaterdagochtend 14 augustus is gebeurd”, zegt Bogers. ,,Die ochtend ging het alarm af.” De renovatie van de school, waarbij dak en kozijnen zijn vervangen, was op dat moment zo goed als afgerond. ,,De ravage was enorm”, zegt Bogers. ,,Ze hebben echt flink huisgehouden. Vreemd genoeg is er niets kostbaars meegenomen.”

Met cola overgoten

In de gerenoveerde toiletten zijn de wc-potten van de muur getrapt. Prikborden, spiegels, lampen en handdoekhouders zijn van de muur getrokken. De printer werd omvergeduwd. En in de klaslokalen en bibliotheek van de school werden de boekenkasten, tafels en stoelen overgoten met koffie en cola. ,,Het was een grote plakbende”, zegt Bogers, die vermoedt dat de vandalen een flinke tijd bezig zijn geweest.

Ze is blij dat de digiborden bespaard zijn gebleven. ,,Nu kunnen we tenminste nog lesgeven.” De school heeft aangifte gedaan bij de politie. Die roept (anonieme) getuigen op zich te melden. Camerabeelden zijn er vooralsnog niet. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben of tips hebben die naar de daders leiden, kunnen zich melden via tel. 0900-8844.

Volledig scherm De ravage was enorm. © Linda Bogers