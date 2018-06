Vandalen vernielen pijlen voor toertocht tegen kanker: 'Wat een helden hebben dit gedaan'

De organisatie heeft tijdig nieuwe pijlen opgehangen op de route van 80 en 120 kilometer, dus vanochtend is de Zeeuws-Vlaamse versie van de Delta Ride for the Roses wel gewoon begonnen. Om negen uur klonk, na een indrukwekkende uitvoering van 'The Rose', op de Markt in Terneuzen het startschot voor de deelnemers aan de 80 of de 120 kilometer.