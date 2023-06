Vanmiddag tropisch met 30 tot 33 graden, daarna volgen buien

De zon schijnt zondag nog geruime tijd voordat ze rond 22.00 uur achter de horizon verdwijnt. Geleidelijk verschijnt er vanuit het westen wat sluierbewolking, maar dat maakt de zonsondergang alleen maar fraaier. Er staat maar weinig wind en het koelt langzaam af. Om 20.00 uur is het nog 25 tot 30 graden, rond middernacht is het 20 tot 22 graden. Het is dan ook een prima avond om lang buiten te zijn.

Hitte-tip Het is verstandig om de warmte buiten te houden en ramen en deuren snel dicht te doen.

Onweer

Komende nacht volgen enkele buien. De meeste buien zijn voor de noordelijke helft van het land en daar kan het ook lokaal tot onweer komen. Morgenochtend komen vooral in het noordoosten en oosten nog enkele buien voor, lokaal met onweer. Elders is het droog en zijn er flinke perioden met zon.

In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden is een bui mogelijk, elders blijft het droog. Er waait een stevige westenwind en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur komt in de middag uit op 20 of 21 graden in het westen en 22 tot 24 graden elders. In het noorden van Limburg en in de Achterhoek kan het nog 25 graden worden.

Fractie zachter voor deze tijd van het jaar

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag blijft het zo goed als overal droog en bij een langzaam afnemende wind koelt het af naar 13 tot 15 graden in het westen en naar 10 tot 12 graden in het oosten. Vooral dinsdag in de middag trekken nog eens enkele buien over het land.

Woensdag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land enkele buien. Het kwik stijgt naar 24 of 25 graden. Ook tijdens de slotdagen van juni en in het eerste weekend van juli is het (licht) wisselvallig. De zon schijnt geregeld, maar van tijd tot tijd trekken ook gebieden met regen of enkele buien over het land. Vooral donderdag en zaterdag is de kans op regen groot. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Daarmee is het een fractie zachter dan de 19 tot 23 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.