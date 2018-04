Vannacht meteorenregen te zien en weerscondities lijken gunstig

De Lyriden bestaan uit kleine stukjes van de komeet Thatcher. Die laatste draait in een periode van 416 jaar rond de zon en wordt gevolgd door een staart van puin. Een keer per jaar vliegt onze aarde door die meteorenzwerm heen – in de tweede helft van april – en dat veroorzaakt een regen aan vallende sterren, door meteoren die in onze atmosfeer opbranden.

Beste moment

Komende nacht is het beste moment om de meteorenregen te zien en het ziet ernaar uit dat het weer ons gunstig gezind is. Volgens het KMI wordt het immers een rustige en zachte nacht met brede opklaringen. Pas tegen de morgen kunnen wolken binnendrijven vanuit Frankrijk. Ook de maan zal geen stoorzender zijn, vertelt meteoorexpert Bill Cooke van NASA. “Ze zal ondergegaan zijn tegen dat de meteorenregen onder stoom komt, na middernacht.” (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Shutterstock

De gemiddelde Lyridenregen telt 15 tot 20 meteoren per uur en deze keer worden er volgens Cooke zo’n 18 per uur verwacht: dat is ongeveer eentje per 3 minuten. Sommige jaren – ongeveer eens in de 30 jaar – zijn dat er zelfs tot 100 per uur, maar het is moeilijk te voorspellen wanneer zo een ‘explosie’ precies plaatsvindt. De recentste dateert van 1980.

Goede nieuws

Het goede nieuws: je hebt geen speciale apparatuur nodig om de vallende sterren te zien. Gewoon naar boven kijken en geduld hebben volstaat. Het radiant – het punt van waar de meteoren lijken te komen – zal in de vroege avond boven de noordoostelijke horizon verschijnen en zich later hoog aan de hemel bevinden, in het sterrenbeeld Lier. Dat ligt ten noordoosten van Vega, een van de helderste sterren die in deze periode van het jaar aan de hemel te zien is. Het is wel beter om niet direct naar het radiant te kijken, omdat je dan de meteoren met de langste staarten kan missen.

De helderheid van de ‘vallende sterren’ zal gemiddeld zijn, niet zo helder als de bekende Perseïden in augustus. Maar de Lyriden staan wel bekend om hun betrouwbaarheid: er zijn altijd wel heldere en indrukwekkend snelle oplichtende strepen te zien aan de nachtelijke hemel.