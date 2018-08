Vanuit dit basiskamp verdween Jos Brech

VideoJos Brech, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is gevlucht naar de Franse Vogezen. Verslaggever van deze krant Bob van Huët bezocht de hut in het natuurgebied waar Brech zich verschanste.

De houten hut waar Jos Brech zich terugtrok, is vooral afgelegen. Je kunt er vanuit het Franse Vogezendorp Sainte-Marie-aux-Mines met de auto hooguit in de buurt komen. Het laatste stuk is alleen te voet toegankelijk.

'The Old Crow', zo heet het basiskamp van Brech en andere 'bushcrafters' - liefhebbers van lange wandelingen in ruige natuur. Het kamp van de Nederlandse wandelvrienden is niet makkelijk te vinden en bepaald niet gastvrij naar passanten. Er staat een slagboom op de weg met een groen bordje met de typische tekst ‘First nation first’. (Het is de term waarmee in de Verenigde Staten en Canada de eerste bewoners worden aangeduid, de indianen en Inuit of Eskimo’s.)

Volledig scherm Basiskamp 'The Old Crow' © ANP

Extra sloten

Volledig scherm De slagboom met de tekst ‘First nation first’. © ANP Daarna waarschuwingsborden met een camera, een klassieke ‘pas op voor de hond’ en een ‘maison piégé’ : voor Fransen het signaal om een huis beter niet binnen te gaan, omdat er mogelijk gevaarlijke valstrikken zijn. Blijkbaar was dat allemaal niet genoeg, blijkt uit extra sloten op de deur. Recent is nog ingebroken in de hut, weten betrokkenen, waarbij specifieke spullen zijn verdwenen die gebruikt kunnen worden door iemand die in de bossen leeft. Andere voorwerpen van waarde liet de dief liggen. Was het Brech? Zijn vrienden weten het niet zeker, maar het vermoeden is er. Hij kent het gebied in ieder geval op zijn duimpje.

In de loop van donderdagochtend arriveren de eerste Franse journalisten. De zaak heeft ook de volle aandacht van de Franse media, nadat de lokale krant Dernières Nouvelles D’Alsace (DNA) er vanochtend mee uitpakte. ‘De klopjacht loopt via Sainte-Marie’, kopte de krant. Iedereen in de regio heeft de foto van Brech nu wel gezien.

Journalist Vivien Montag (43) was de eerste die de chalet traceerde aan de hand van een foto. Gisteren was hij er ook. ,,Er was niemand. Ik heb wel een kat gezien die rond het huis liep. Ik weet niet of iemand die verzorgt.”

Alle luiken zijn gesloten. Vlakbij het gebouw laat een mevrouw haar hond uit. Ze woont in de buurt en is geschrokken van wat ze in de krant zag. ,,Een kindermoordenaar, verschrikkelijk'', zegt ze. ,,Ik hoop dat ze hem snel pakken.''

Volledig scherm De chalet ligt midden het bos. © ANP

Misdaad-mysterie

In de buurt wisten ze tot gisteren weinig van de Nederlandse wandelaar, of van de link met een moordzaak die Nederland al 20 jaar bezighoudt. Maar nu het bekend is, trekken bewoners zich het drama aan. Dit is namelijk precies het gebied waar een van de grootste Franse misdaad-mysteries plaatsvond. Het slachtoffer heette niet Nicky, maar 'de kleine Grégory'.

De jongen was vier toen hij verdween en werd diezelfde dag nog teruggevonden in de Vologne, een rivier die de Vogezen doorsnijdt. Dertig jaar lang werd gezocht naar de dader die werd gezocht in de familie. Schrijfster Marguerite Duras zet de zaken op scherp in de krant Libération, de zaak Grégory wordt verfilmd en bezongen - maar nog steeds is er niemand veroordeeld voor de moord.

In alle gesprekken over Nicky wordt nu ook gerefereerd aan Grégory. Dat is één van de redenen waarom nu ook de Franse media groot uitrukken. Ze kennen het verdriet. Twee jongetjes die nu dertigers waren geweest, als ze die kwade dag niet de verkeerde hadden ontmoet.

Bekijk in de video hieronder oude beelden van Jos Brech: