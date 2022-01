Vayenna (4) werd doodziek na coronabesmetting: ‘Mama, jij was toen aan het huilen he?’

Geen ic-bed beschik­baar, dus gaat chirurg naar patiënt voor levensred­den­de operatie: ‘Held’

Alewijn (62) lag in coma op de ic en móest snel worden geopereerd om te kunnen blijven leven. Maar het ziekenhuis waar dat moest gebeuren, lag ramvol met coronapatiënten. Er was geen enkel bed voor hem over. De Rotterdamse traumachirurg Jefrey Vermeulen bedacht een list: ,,Dan maar met mijn koffertje en operatiespulletjes naar hém toe.”

25 december