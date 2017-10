Vechtende supporters verpesten amateurwedstrijd in Capelle

Een voetbalwedstrijd in de derde divisie tussen vv Capelle en het Utrechtse Magreb’90 is vanmiddag gestaakt omdat supporters met elkaar op de vuist gingen.



De wedstrijd in Capelle aan den IJssel was ruim een half uur bezig - het stond nog nul-nul - toen twee supporters uit beide kampen met elkaar begonnen te vechten. Toegesnelde stewards probeerden de boel te sussen maar uiteindelijk moest de politie er aan te pas komen op Sportpark 't Slot.



Scheidsrechter Robin Gasner – die na afloop van de wedstrijd geen commentaar wilde geven – had vlak voor het incident een speler van Magreb’90 met een rode kaart van het veld gestuurd. Hierover ontstond langs de lijn een woordenwisseling tussen de amateurvoetballer en de leidsman.



,,Ik begreep dat deze jongen wat dingen tegen de scheidsrechter heeft gezegd waardoor hij zich bedreigd voelde. Toen het vervolgens escaleerde besloot de scheidsrechter daarom meteen het veld te verlaten”, aldus Winand van Loon, trainer van Capelle. ,,Ik was hier in eerste instantie niet zo blij mee, want het leverde een situatie op waarin mijn spelers ook klappen konden krijgen terwijl de scheidsrechter al in de kleedkamer zat."