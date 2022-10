Vechtpartij bij partycentrum loopt uit de hand: 20-jarige man overleden, twee gewonden

Zoektocht vermiste Hebe (10) en begeleider vandaag verder: ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’

De zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleider Sanne gaat vandaag verder, nadat die gisteravond was gestopt omdat het te donker werd. Sinds gistermiddag is vooral gezocht in en rond Waspik. Daar zouden de twee maandagmiddag nog zijn gezien. Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal.

19 oktober