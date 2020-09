Vechtpartij in café in Wezep leidt tot steekpartij: vijf gewonden en verdachte Hattemer aangehouden

In Wezep zijn vrijdagavond even na half elf vijf personen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Tot nu toe is één verdachte, een 34-jarige man uit Hattem, aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerster ontstond er een vechtpartij in een café aan de Zuiderzeestraatweg in het dorp. Daarbij is meerdere keren gestoken. ,,Buiten op straat is de vechtpartij voortgezet. Wat er precies is gebeurd zijn we nu aan het uitzoeken”, aldus de politiewoordvoerster.

‘Twee ernstiger gewond’

De Officier van Dienst die ter plaatse was, meldt dat er vijf gewonden zijn. Vier zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, eentje is daar op eigen gelegenheid heen gegaan. ,,Twee zijn ernstiger gewond. Van de andere drie verwacht ik dat ze na behandeling weer naar huis kunnen.”

De vechtpartij ontstond in café De Passage. Een slachtoffer lag bij een woning in de Elias Beeckmanstraat, een rustige straat in een woonwijk aan de noordkant van het Veluwse dorp. ,,Bij mijn dochter voor de deur", vertelt een omstander. ,,Ze belde me om te zeggen dat ze bang was. Dus ben ik in de auto gesprongen. Maar het is hier helemaal afgezet", zegt hij op de Zuiderzeestraatweg vanachter het rood-witte afzetlint .

Fotograaf Stefan Verkerk is ter plaatse. Volgens hem zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Naast medewerkers van het lokale team, komt er ook hulp uit Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk.

Beschadigde auto

Voor het café staat een beschadigde auto. Mogelijk het vervoermiddel van de dader(s). Deuken in de deuren en ruiten ingeslagen. Deze wordt later in de nacht, net na drie uur, opgetakeld door bergingsbedrijf Stouwdam. In beslag genomen voor nader onderzoek.

,,Politie maakt groot plaats delict, meerdere slachtoffers al met spoed per ambulances naar het ziekenhuis", stelt Verkerk kort na het incident. Naast de Elias Beeckmanstraat zijn er ook slachtoffers aangetroffen vlakbij het café aan de Zuiderzeestraatweg en twee op de kruising Hoeloosweg met Zuiderzeestraatweg. De opgeroepen traumahelicopter wordt gecanceld.

Is er verband?

Ook op straat is het nog gissen, op de late vrijdagavond. Een jongen vertelt dat hij uit bed gesprongen is toen hij hoorde van de steekpartijen. Een familielid van hem is een van de slachtoffers, vertelt hij. De sirenes en kabaal op straat hebben de nodige mensen op de been gebracht. En allemaal willen ze weten wat er aan de hand is.

Verschillende namen van betrokkenen worden genoemd. En er is één vraag die iedereen in het Veluwse dorp bezig houdt: is er een verband met de onlusten onlangs in het dorp?

De politie heeft urenlang de plaatsen delict afgesloten gehouden voor nader sporenonderzoek. Na enige tijd werd er zelfs nog een plek afgezet waar ook bloed bleek te liggen. Dit was tegenover het café. In het steegje erachter werd een stoel gevonden met een bloedspoor.

Politie in Hattem

Ook werd in Hattem veel politie gesignaleerd. Zowel rondrijdend als opgesteld op verschillende hoeken van een huizenblok langs de Waalstraat. Tevens werd werd een politieheli ingezet. Deze cirkelde boven Wezep en ging ook nog richting de buurgemeente.

Volledig scherm Route van de traumaheli, die uitvloog vanwege een steekpartij in Wezep. Maar de inzet van het mobiel medisch team bleek niet meer nodig. Daarop keerde de heli terug. © Adsbexchange.com