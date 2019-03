Veehandelaar en zoon verdacht van illegale schapenslacht

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA-IOD) heeft afgelopen maandag doorzoekingen uitgevoerd in de Betuwe.



De doorzoekingen waren nodig in een onderzoek naar een veehandelaar die er van wordt verdacht samen met zijn zoon schapen op kleine schaal in een boerderij illegaal te slachten. Het ongekeurde vlees brachten ze in de handel. Onderzoek moet uitwijzen wie de afnemers waren.



,,Het is vrijwel uitgesloten dat het vlees in de supermarkt is beland”, zegt een woordvoerder. ,,Het was echt op heel kleine schaal. Het is gebeurt achterin een stal.” Meer informatie wil de NVWA niet prijsgeven om het onderzoek niet te hinderen. De vader en zoon zitten niet vast.